التحالف العربي يعلن عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

فيديو أرشيفي: السلطات في عدن تعلن عودة الأوضاع للاستقرار

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، عن عودة الاستقرار والهدوء إلى مدينة عدن، داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام بالبيان الصادر عن قيادة التحالف بهذا الشأن.وقال بيان للتحالف: "هدفنا الآن هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وتجنب كافة أشكال الفوضى، وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ودعا التحالف العربي في بيانه، كافة الأطراف اليمنية إلى التعامل بحكمة وروية، والتركيز على الهدف الرئيسي، وهو دحر الجماعات الحوثية.وقال: "المملكة العربية السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة، وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمناً ومستقراً وقادراً على التنمية والازدهار".وأضاف: "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقفان إلى جانب الشعب اليمني، وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية، إيماناً بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وختم البيان، بالتأكيد على أن مستقبل اليمن وبناءه يجب أن يكون هدف الجميع، من خلال تغليب المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن نتجنب انشغالنا بخلافات جانبية وضيقة عن هدفنا الرئيسي.