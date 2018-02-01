62% من الإسرائيليين متأهبون حَال اندلاع حرب

62% من الإسرائيليين متأهبون حَال اندلاع حرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت بيانات لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن 62% من المجتمعات المحلية في "إسرائيل" على مستوى عال من التأهب حال اندلاع حرب و25% على مستوى متوسط و13% على مستوى منخفض، بحسب ما نشر على موقع صحيفة (معاريف) العبرية.

وذكرت البيانات ذاتها، أنه تم تحصين 10% فقط من بين 150 من مرافق البنية التحتية المعرضة لمخاطر عالية حال اندلاع حرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أنه في العام الماضي اجتازت 53 من المجتمعات المحلية عمليات رفع الكفاءة والتحصينات والاستعداد للحروب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في العام المقبل، سيتم الاعتناء بـ 58 أخرى، فيما سيتم الانتهاء من رفع كفاءة وتحصين جميع المجتمعات في الجبهة الداخلية بنتائج مرضية.

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