سفيرة إيرلندا تتنصل من مشروع قانون مقاطعة المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن سفيرة إيرلندا لدى إسرائيل، أليسون كيلي، وصلت إلى وزارة الخارجية، أمس، لمحادثة توضيح في أعقاب مبادرة تشريعية في بلادها لمقاطعة التجارة مع المستوطنات، وجاء ذلك على الرغم من تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى اجل غير مسمى.



وأكدت كيلي أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي قدموا هذه المبادرة وان الحكومة الإيرلندية تعارضها.



وفي حديث مع روديكا راديان غوردون، نائب المدير العام لوزارة الخارجية، أضافت سفيرة إيرلندا أن هذه ليست مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وأن الحكومة الأيرلندية تعارض BDS.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أمر، أمس الأول الثلاثاء، باستدعاء السفيرة لمحادثة توضيحات في وزارة الخارجية، قبل الإعلان عن تأجيل التصويت على مشروع القانون، وقال إن هدفه هو "دعم حركة المقاطعة BDS وإيذاء دولة إسرائيل". وقال ديوان رئيس الحكومة، إن المبادرة التشريعية "تدعم الراغبين في مقاطعة إسرائيل وتناقض تماما المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة".



وكانت هآرتس قد ذكرت في وقت سابق، أن مجموعة من النشطاء الإسرائيليين، ومن بينهم أعضاء سابقون في الكنيست ورجال قانون وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون قد ناشدوا المشرعين الإيرلنديين تأييد مشروع القانون، الذي يحظر استيراد أو بيع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة.



وجاء في الرسالة، التي نشرت أيضا في صحيفة "ايريش تايمز": "نحن مواطنون قلقون من إسرائيل، نحث إيرلندا على دعم أي تشريع يساعد في تطبيق التمييز بين إسرائيل نفسها والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الواقعة وراء حدود 67، المستمر منذ أكثر من خمسين عاما، بدون وجود نهاية في الأفق، ليس فقط غير عادل وإنما، أيضا، ينتهك الكثير من قرارات الأمم المتحدة. كأناس يهتمون كثيرا بمستقبل إسرائيل ويتوقون للسلام مع جيراننا، ندعوكم لدعم القانون".