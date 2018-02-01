حماس: إدراج هنية على قائمة "الإرهاب" يكشف الانحياز الأمريكي لإسرائيل

حماس: إدراج هنية على قائمة "الإرهاب" يكشف الانحياز الأمريكي لإسرائيل
اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان حازم قاسم الناطق باسمها مساء أمس الأربعاء، أن إدراج اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قائمة "الإرهاب" من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يكشف "عمق" الانحياز الأمريكي لإسرائيل.

وقال حازم قاسم: "إن القرار الأمريكي بوضع هنية، على لائحة الإرهاب، يستهدف المقاومة الفلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).

وأضاف: "ذلك القرار يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل، الذي وصل لمرحلة الشراكة في العدوان على شعبنا".

ولفت إلى أن حركته تمارس مقاومة مشروعة ضد المحتل الإسرائيلي بحسب الأعراف والقوانين الدولية.

واعتبر قاسم أن القرار الأمريكي، محاولة فاشلة للضغط على المقاومة، ولن يثني ذلك عن مواصلة التمسك بها لطرد الاحتلال.

وفي السياق ذاته، قال قاسم: "من يجب وضعه على قوائم الإرهاب هم قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين ارتكبوا مجازر بحق شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون&#34;الشيشه &#34; بمقهى في رام الله

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون"الشيشه " بمقهى في رام الله

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

الوزير طبيلة يقرر منح تصاريح قيادة مركبات بلوحات تمييز صفراء

الوزير طبيلة يقرر منح تصاريح قيادة مركبات بلوحات تمييز صفراء

الوطنية موبايل تطلق حملة &#34;الضريبة علينا&#34; لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة

الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون&#34;الشيشه &#34; بمقهى في رام الله

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون"الشيشه " بمقهى في رام الله

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

عربي

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر لقوات هادي

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر لقوات هادي

التحالف العربي يعلن عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

التحالف العربي يعلن عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

وفد التحالف العربي يتجول في عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

وفد التحالف العربي يتجول في عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم

البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم

منوعات

وائل شرف يهدي أهم مقتنيات شخصية &#34;معتز&#34; لجمهوره…فهل حسم قراره؟

وائل شرف يهدي أهم مقتنيات شخصية "معتز" لجمهوره…فهل حسم قراره؟

&#34;شورت&#34;ميريام فارس المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

"شورت"ميريام فارس المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وائل كفوري يستعرض جمال زوجته لأول مرة بصورة واضحة

وائل كفوري يستعرض جمال زوجته لأول مرة بصورة واضحة

سلمى رشيد ثير الجدل بـ ملابسها &#34;غير اللائقة&#34;

سلمى رشيد ثير الجدل بـ ملابسها "غير اللائقة"