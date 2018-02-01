حماس: إدراج هنية على قائمة "الإرهاب" يكشف الانحياز الأمريكي لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان حازم قاسم الناطق باسمها مساء أمس الأربعاء، أن إدراج اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قائمة "الإرهاب" من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يكشف "عمق" الانحياز الأمريكي لإسرائيل.



وقال حازم قاسم: "إن القرار الأمريكي بوضع هنية، على لائحة الإرهاب، يستهدف المقاومة الفلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).



وأضاف: "ذلك القرار يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل، الذي وصل لمرحلة الشراكة في العدوان على شعبنا".



ولفت إلى أن حركته تمارس مقاومة مشروعة ضد المحتل الإسرائيلي بحسب الأعراف والقوانين الدولية.



واعتبر قاسم أن القرار الأمريكي، محاولة فاشلة للضغط على المقاومة، ولن يثني ذلك عن مواصلة التمسك بها لطرد الاحتلال.



وفي السياق ذاته، قال قاسم: "من يجب وضعه على قوائم الإرهاب هم قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين ارتكبوا مجازر بحق شعبنا الفلسطيني".



وفي وقت سابق من مساء اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات.