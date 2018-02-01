الفرا: 27 مسؤولاً باجتماع بروكسل رفضوا قرار ترامب بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، ستوجه دعوة لوزراء خارجية الدول العربية الست- لمتابعة تداعيات الإعلان الأمريكي بشأن القدس- للالتقاء بوزراء خارجية الاتحاد في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير الجاري.



وقال الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن موغريني ستوجه الدعوة إلى الوزراء العرب للالتقاء بوزراء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وآليات التحرك المشترك.



وأشار الفرا إلى أن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، أصبحت تنادي بضرورة إلغاء القرار الأمريكي بشأن القدس، والتأكيد على أن الإدارة الأمريكية لم تعد تحتكر عملية السلام، وضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعباً رئيسياً فيها.



من جهة ثانية، شدد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوربي على أهمية الاجتماع الاستثنائي للدول المانحة أمس في بروكسل بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مشيراً إلى أنه يعكس الحراك المتواصل من قبل الاتحاد بضرورة الوصول إلى حل للجمود الذي يلازم عملية السلام، بفعل الإجراءات الإسرائيلية والقرار الأمريكي الأخير بشأن القدس.



وقال الفرا في تصريحات للإذاعة الرسمية: إن أكثر من 27 مسؤولاً بينهم وزراء خارجية وسياسيون تحدثوا خلال الاجتماع عن رفضهم لقرار ترامب حول القدس، مشددين على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، واعتبروا الاستيطان غير شرعي.



وبين الفرا: أن اجتماع الدول المانحة أمس، أكد على رفض القرار الأميركي بشأن تقليص المساعدات المالية المقدمة لوكالة (أونروا)، مضيفاً أن اجتماع السادس من آذار/ مارس المقبل في بروكسل، سيؤكد على ذلك وضرورة إيجاد البدائل لذلك.



وأضاف الفرا: أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله جدد في كلمته امام وزراء الدول المشاركة على ما طالب به الرئيس محمود عباس في بروكسل الأسبوع الماضي، بأن هناك ثوابت لا بد من الاتحاد الأوروبي القيام بها إذا ما أراد أن يلعب دوراً أساسياً في حل قضية عملية السلام.