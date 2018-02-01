إقصاء "حزان" ستة شهور عن الكنيست

فيديو: من هو أورن حزان



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن النائب الليكودي في الكنيست الإسرائيلي أورن حزان شبّه زميله في الحزب، رئيس الكنيست يولي ادلشتين، بالدكتاتور السوفييتي السابق ستالين.وقال في تصريح أثار عاصفة، أمس: "توجهت اليوم إلى ستالين، أي إلى رئيس الكنيست، وطلبت منه الاعتذار أمام رئيس الحكومة عن تلك التسجيلات المحرجة التي يشهد فيها بأنه يبتزه".وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان في الكنيست عن قرار لجنة الأخلاق البرلمانية، إبعاد حزان عن الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة ستة أشهر، بسبب الشكاوى التي قدمها ضده نواب من بعض الكتل البرلمانية، كما تقرر تغريمه بأجرة أسبوع عمل من راتبه (10.500 شيكل).ويعني هذا القرار، أن حزان لن يتمكن من المشاركة في عمل الكنيست حتى نهاية الدورة الصيفية، في تموز/ يوليو المقبل، ولن يتمكن حزان من إلقاء خطابات في الكنيست أو تقديم مشاريع قانون أو استجوابات، لكن يمكنه المشاركة في التصويت في الهيئة العامة ولجان الكنيست.يشار إلى أن هذه العقوبة، تعتبر إحدى أكبر العقوبات التي فرضتها لجنة الأخلاق البرلمانية، في حين اعتبر حزان هذا القرار بأنه "هدية للمخربين".