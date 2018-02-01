تنظيم (ب. ي. د) يستهدف حياً سكنياً بولاية كليس التركية

تنظيم (ب. ي. د) يستهدف حياً سكنياً بولاية كليس التركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق تنظيم (ب. ي. د) صباح اليوم الخميس، قذيفة من منطقة عفرين السورية باتجاه حي سكني في ولاية كليس جنوب تركيا.

وفي التفاصيل، فقد أصابت القذيفة، منزلاً مكوناً من طابقيْن في حي (أكرم جيتين) في ولاية كليس، دون أن تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وقد ألحقت القذيفة، الضرر في أحد جدران الطابق السفلي للمنزل المذكور، وأن قوات الأمن التركي بدأت تحقيقاً في الحادث، واتخذت التدابير اللازمة.

من جهته، أشار محمد بال أوغلو صاحب المنزل، والذي يعمل في أحد مصانع كليس إلى أنه كان نائماً لحظة سقوط القذيفة، ولم يتوقع أنها أصابت منزله.

وأوضح بال أوغلو، أنه شاهد القذيفة في الجدار الخارجي لمنزله عندما خرج إلى العمل، وأبلغ قوات الأمن بذلك.

فيديو أرشيفي: سقوط قذائف على مدينة كلس التركية

 

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