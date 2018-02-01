ليبرمان: الحرب المقبلة ستجلس كل بيروت في الملاجئ

فيديو أرشيفي: عملية الوعد الصادق - حرب تموز 2006



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تحدث عن إمكانية اندلاع حرب على الجبهة الشمالية، وقال: إنه من المحتمل في الحرب المقبلة مع لبنان، أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إرسال جنوده لتنفيذ مناورات برية.وأضاف ليبرمان: "سنفعل كل ما في وسعنا لكي نمارس أقوى قوة، لا يمكننا أن نتقدم خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، سنمضي إلى الأمام بأسرع ما يمكن، لن نشاهد صوراً كما في حرب لبنان الثانية، حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، إذا جلسوا في إسرائيل في الملاجئ، فستجلس كل بيروت في الملاجئ".وقال خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، إن "المناورات ليست هدفاً في حد ذاتها، لا أحد يبحث عن المغامرات، ولكن إذا فرض علينا الأمر، فسيكون الهدف هو إنهاء ذلك في أسرع ما يمكن وبشكل قاطع وبهدف واضح، ما شهدناه في كل المواجهات في الشرق الأوسط، لم ينته للأسف، بسبب غياب القوات البرية".وأوضح ليبرمان أن "هذا أمر يحتم القيام بجهود كبيرة، ويناط، للأسف، بسقوط ضحايا، كل الخيارات مفتوحة، وأنا لست عبداً لأي مفهوم، يجب الاستعداد للمناورات البرية، حتى وإن لم نستخدمها".