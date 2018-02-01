غرينبلات: ترامب لم يعبر عن موقف أمريكا حول الأماكن المقدسة وحدود القدس

رام الله - دنيا الوطن

خلال الاجتماع الطارئ للدول والجهات المانحة للفلسطينيين، في بروكسل، توجه جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وقال: "إن تاريخ العلاقة بين الشعب اليهودي وعاصمته القدس ليس موضع خلاف".



وأضاف غرينبلات: لقد اعترف الرئيس ترامب ببساطة بالواقع التاريخي، إلا أنه لم يعبر عن موقف بشأن حدود المدينة، مكانتها النهائية، أو الوضع الراهن السائد في الأماكن المقدسة.



وأوضح، ترامب ما زال ملتزماً بالمضي قدماً في العملية السياسية بين الجانبين، لذلك أقول للفلسطينيين: إن التخلي عن المفاوضات لن يساعد الأطراف في النزاع، لكنه سيكون رهيباً للفلسطينيين".



وشارك في هذا الاجتماع أيضاً، وزراء خارجية الأردن ومصر والمغرب، ومندوبون كبار من تونس والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.



وقد عقد الاجتماع الخاص بمبادرة من وزيرة خارجية النرويج، إينه إريكسن سوريدي، والمفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني.