إسرائيل تعرض خطة لتطوير معبر بيت حانون (إيرز)

رام الله - دنيا الوطن

عرضت إسرائيل خلال مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد في بروكسل أمس، خطتها للتأهيل الإنساني في القطاع، وفي مركزها إنشاء بنى تحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية (إيرز)، بتكلفة تصل إلى مليار دولار تقريباً، وطلبت إسرائيل من المجتمع الدولي تمويل هذه الخطة.



وعرض الخطة الإسرائيلية في المؤتمر، وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، وقال: إن "الأساس لتنفيذ هذه المبادرات، هو أن تتحمل السلطة الفلسطينية، مسؤولية تسيير الحياة المدنية في قطاع غزة".



وكان سبب الاجتماع هو التهديد الأمريكي بخفض المساعدات المالية للفلسطينيين، والمصالحة المتوقفة بين فتح وحماس، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.



وقالت المفوضة الأوروبية فدريكا موغريني في كلمتها، إن هذه فرصة لكي تجلس جميع الأطراف المعنية، معاً، لأول مرة منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن "أساس وغرض مشاركتنا هو حل الدولتين والقدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، إسرائيل وفلسطين، وأي إطار للمفاوضات يجب أن يشمل جميع اللاعبين".



وأعلنت موغريني في خطابها عن الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لفلسطينيي القدس الشرقية، يبلغ مجموعها 42.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المساعدات الحالية التي تبلغ 107 ملايين يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ (أونروا).