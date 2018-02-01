إسرائيل تعرض خطة لتطوير معبر بيت حانون (إيرز)

إسرائيل تعرض خطة لتطوير معبر بيت حانون (إيرز)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرضت إسرائيل خلال مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد في بروكسل أمس، خطتها للتأهيل الإنساني في القطاع، وفي مركزها إنشاء بنى تحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية (إيرز)، بتكلفة تصل إلى مليار دولار تقريباً، وطلبت إسرائيل من المجتمع الدولي تمويل هذه الخطة.

وعرض الخطة الإسرائيلية في المؤتمر، وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، وقال: إن "الأساس لتنفيذ هذه المبادرات، هو أن تتحمل السلطة الفلسطينية، مسؤولية تسيير الحياة المدنية في قطاع غزة".

وكان سبب الاجتماع هو التهديد الأمريكي بخفض المساعدات المالية للفلسطينيين، والمصالحة المتوقفة بين فتح وحماس، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت المفوضة الأوروبية فدريكا موغريني في كلمتها، إن هذه فرصة لكي تجلس جميع الأطراف المعنية، معاً، لأول مرة منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن "أساس وغرض مشاركتنا هو حل الدولتين والقدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، إسرائيل وفلسطين، وأي إطار للمفاوضات يجب أن يشمل جميع اللاعبين".

وأعلنت موغريني في خطابها عن الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لفلسطينيي القدس الشرقية، يبلغ مجموعها 42.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المساعدات الحالية التي تبلغ 107 ملايين يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ (أونروا).

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون&#34;الشيشه &#34; بمقهى في رام الله

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون"الشيشه " بمقهى في رام الله

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

الوزير طبيلة يقرر منح تصاريح قيادة مركبات بلوحات تمييز صفراء

الوزير طبيلة يقرر منح تصاريح قيادة مركبات بلوحات تمييز صفراء

الوطنية موبايل تطلق حملة &#34;الضريبة علينا&#34; لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة

الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون&#34;الشيشه &#34; بمقهى في رام الله

الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون"الشيشه " بمقهى في رام الله

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

عريقات: منظمة التحرير ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

إلى أهل الخير.. أنيروا عيني مريض السرطان أبو صبحي

عربي

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر لقوات هادي

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر لقوات هادي

التحالف العربي يعلن عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

التحالف العربي يعلن عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

وفد التحالف العربي يتجول في عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

وفد التحالف العربي يتجول في عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم

البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم

منوعات

وائل شرف يهدي أهم مقتنيات شخصية &#34;معتز&#34; لجمهوره…فهل حسم قراره؟

وائل شرف يهدي أهم مقتنيات شخصية "معتز" لجمهوره…فهل حسم قراره؟

&#34;شورت&#34;ميريام فارس المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

"شورت"ميريام فارس المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وائل كفوري يستعرض جمال زوجته لأول مرة بصورة واضحة

وائل كفوري يستعرض جمال زوجته لأول مرة بصورة واضحة

سلمى رشيد ثير الجدل بـ ملابسها &#34;غير اللائقة&#34;

سلمى رشيد ثير الجدل بـ ملابسها "غير اللائقة"