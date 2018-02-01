مشفى الوفاء الطبي بغزة مهدد بتوقف خدماته

رام الله - دنيا الوطن

حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مقره المؤقت بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة، من توقف خدماته بسبب عدم قدرته على توفير الوقود اللازم للتشغيل والأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.



وقال المدير العام لمستشفى الوفاء أ. تيسير البلتاجي: "إن حياة المرضى في خطر شديد، والمشفى مهدد بالتوقف عن العمل في كل لحظة بسبب قرب نفاد مخزون الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لديه، وعدم قدرة المشفى على شرائها، بسبب عدم توفر الأموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالقطاع الحكومي في غزة".



وأضاف البلتاجي، المشفى يحتاج يومياً إلى 300 لتر من السولار لسد عجز خط الكهرباء المزود للمتشفى، وهو غير قادر الآن على توفيره بالحد المطلوب حالياً بسبب الأزمات التي عصفت بالمشفى بعد تدمير كافة مبانيه وموارده في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014م.



وأوضح البلتاجي ، تشغيل المولد لاستمرار عمل المشفى يترتب عليه نفقات مالية فوق طاقة المشفى وعلى حساب الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وبالتالي يشكل ذلك عبئاً مالياً إضافياً على المشفى.



وحذر من أنه في حال توقف الأجهزة الطبية عن المرضى طريحي الفراش، وحالات الغيبوبة والشلل، سوف تهدد حياة المرضى، وتتعرض للخطر.



وناشد البلتاجي المؤسسات الدولية والجهات المانحة وأصدقاء الشعب الفلسطيني، وأصحاب الضمائر الحية بسرعة التدخل العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتزويد المستشفيات بالوقود اللازم لها؛ لتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وإنهاء المعاناة الصحية والإنسانية في قطاع غزة بشكل عاجل.