"سراج"أول شركة فلسطينيّة تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

أعلنت شركة سراج لإدارة صناديق الاستثمار ومقرّها الرئيسي في كيو سنتر مدينة روابي، أنها وقعت على مبادئ الاستثمار المسؤول الذي تدعمه منظمة الأمم المتحدة، لتصبح أول شركة فلسطينيّة تنضم للمنظمة، حيث أنها انضمت بذلك إلى أكثر من 1750 مُوقعاً ممثّلا عن أكثر من 50 دولة، حيث أن الموقّعين يموّلون ما يزيد عن 70 تريليون دولار أمريكي.



وأعرب الشريك الإداري لشركة سراج عبد الله صابات، عن فخره بأن تكون "سراج" أول شركة فلسطينيّة توقّع على مبادرة الاستثمار، مؤكدا أنها تعتبر الاستثمار المسؤول أمراً أساسياً لممارساتها التجاريّة، وجزء لا يتجزّأ من مهمّتها في دعم التنمية وخلق فرص عمل في فلسطين، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزّز من قدرة الشركة على تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم نمو الشركات الفلسطينيّة.



ولفت صابات إلى أن انضمام شركة سراج إلى منظمة الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول خطوة مهمة في التزام الشركة بالمبادئ المعترف عليها دوليا المتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية، موضحاً أنها تتبع سياسة (ESG) والتي تغطي من خلالها العديد من القضايا، مثل: تغيرات البيئة، حقوق العمال والرعاية الاجتماعية.



ويشار إلى أنه بعد نجاح صندوق سراج الأول للتمويل الذي تم من خلاله الاستثمار في 14 شركة فلسطينية من مختلف القطاعات بمعدل النمو المرتفع، فمن المتوقع أن يبدأ صندوق سراج الثاني عام 2018 باتباع استراتيجية استثمارية بزيادة رأس المال على المدى الطويل في مجالات متنوعة من خلال الشركات الفلسطينية، بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.



ومن الجدير بالذكر، أن شركة سراج لإدارة صناديق الاستثمار هي أحد شركات مجموعة مسار العالميّة، حيث تعتبر أول مدير لصناديق الأسهم الخاصة الفلسطينية والتي تأسست في عام 2003.





رام الله - دنيا الوطن