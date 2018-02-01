وفد التحالف العربي يتجول في عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطن

قال التحالف العربي: إن وفداً عسكرياً أمنياً رفيعاً "سعودي إماراتي" وصل إلى مدينة عدن جنوب اليمن للوقوف على قرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار.



وتجول أعضاء الوفد في شوارع عدن للتأكد من عودة الحياة والهدوء، والأمن للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن وفد قيادة التحالف، أكد خلال اجتماع مع جميع الأطراف المعنية في عدن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من جماعة الحوثي، وفق تعبير الوكالة.



وأكد أعضاء الوفد على وحدة موقف السعودية والإمارات، وأنهما سيقفان مع اليمن، حتى يحرر أراضيه بالكامل، وأن "مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216".