بنك القاهرة عمان يختتم حملة التوفير بتسليم المليون الثاني

رام الله - دنيا الوطن

فاز السادة مؤيد قاسم عبيه ورنا قاسم عبيه، المدخران لدى فرع نابلس، بالجائزة الكبرى الثانية، ضمن حملة حساب التوفير لبنك القاهرة عمان، المعروفة باسم "بس معنا بتصير مليونير"، وذلك عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقيمتها مليون شيكل.



وعبر مؤيد عبيه وهو أب لسبعة أطفال، يعمل داخل الخط الأخضر، عن فرحته الكبيرة بالجائزة، وهي الجائزة الثانية من جائزتين كبيرتين بقيمة مليون شيكل تمنحان منتصف وآخر عام 2017 ما يجعلهما من أكبر وأكثر الجوائز تميزاً على مستوى القطاع المصرفي.



وبالإعلان عن فوز مؤيد ورنا عبيه، وهما الفائزان بالجائزة الثانية عشر ضمن الحملة، بلغت قيمة الجوائز المقدمة من قبل البنك 4.5 مليون شيكل خلال عام 2017 ، ما يعكس مدى تقدير البنك لعملائه من جهة، ومتانة أدائه المالي من جهة ثانية، باعتبار أن جائزة البنك تعتبر من بين الأكبر على مستوى الجهاز المصرفي في فلسطين.



وذكرت رنا عبيه، وهي عميلة لدى بنك القاهرة عمان منذ عام 1997، بأنها هي من أقنع أخاها بفتح الحساب المشترك، وكان الهدف من فتح حساب التوفير هو الادخار للمستقبل.



وأثنت على خدمات البنك حيث قالت: "إنها خدمات مريحة جداً، وإنها تشعر بأن تعامل الموظفين مع العميل وكأنهم عائلة واحدة".



وتقدمت بالشكر للبنك، وقالت إنها تأمل من الجمهور أن يبادر إلى فتح حساب لدى بنك القاهرة عمان، والاستفادة من الخدمات، والحملات والعروض المختلفة التي يقدمها، والتي تسهتدف شتى الشرائح المجتمعية.



وبين الأخوين عبيه أنهما سيوظفان الجائزة في شراء عقار واسثتمارات أخرى.



وتقوم فكرة الحملة على فتح حساب بقيمة 200 دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أنه كلما زاد الرصيد، زادت فرص الفوز، فكل 50 ديناراً إضافية يتم إيداعها في الحساب، توفر فرصة إضافية للدخول في السحب.



يذكر، أن الحملة امتدت من 1/1/2017 حتى 31/12/2017، علما أن برنامج التوفير لدى البنك يتيح العديد من المزايا، مثل الحصول على بطاقة ائتمان بضمان حساب التوفير ومجاناً للسنة الأولى للبطاقات الجديدة فقط.