الوليد بن طلال: أصوم "الاثنين والخميس".. وولائي للوطن والملك ثم ولي العهد

فيديو: شاهد ما قاله "الوليد بن طلال"



رام الله - دنيا الوطنبثَّت قناة (روتانا خليجية) مقتطفات من أول مقابلة مع رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، بعد أيام على خروجه من مقر احتجازه في فندق (ريتز كارلتون) بالرياض.وعرض برنامج (يا هلا)، مقتطفات من لقاء الوليد بن طلال الذي أجراه الإعلامي أحمد العرفج، والذي تحدث فيه عن كواليس اللقاء، حيث أكد أنه "تحت أمر الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد".وقال الوليد بن طلال في حديث مع العرفج، إنه نباتي في الطعام، كما أنه يواظب على صيام يومي الاثنين والخميس، مضيفاً أن الوليد بن طلال ظهر بمعنويات مرتفعة، وكان مبتسماً دائماً، ومتفائلاً.وأضاف: "سألته عن الولاء، فقال: الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد، ثم الحكومة".وتابع: "قال لي: علاقتي بالحكومة سمن على عسل"، متابعاً أن الوليد بن طلال، أكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان.يشار إلى أن الوليد بن طلال يملك الحصة الأكبر من شركة (روتانا)، التي تضم إذاعات وقنوات تلفزيونية عديدة.