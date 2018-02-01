مستوطنون يستهدفون مركبة مواطن جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن

استهدف مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبة مواطن على الطريق بين عصيرة القبلية وعوريف، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني (يتسهار)، نصبوا كميناً للمواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين عوريف وعصيرة القبلية، واستهدفوا إحدى المركبات.



وأضاف، أن المركبة تعود للمواطن عبد الرحمن أسعد شحادة، وهي من نوع سيات، ولم يصب بأذى، فيما لحقت أضرار بالمركبة.



وأشار دغلس إلى أن الاعتداء كان بهدف القتل حسب المعطيات، محذراً من ارتكاب جرائم من قبل المستوطنين.