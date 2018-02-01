القناة العاشرة: أمريكا تنشر منظومة دفاع مضادة للصواريخ بإسرائيل

فيديو أرشيفي: قاعدة أمريكية داخل قاعدة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة العاشرة العبرية مساء أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت منظومة دفاع جوية مضادة للصواريخ في إسرائيل، استعدادًا لتدريب عسكري أميركي إسرائيلي مشترك، والذي يحاكي إطلاق نار في "الجبهة الإسرائيلية الداخلية".ومن المقرر أن يبدأ التدريب، الذي يأتي في إطار برنامج التدريبات العسكرية الإسرائيلية الأميركية المشتركة (جونيبر كوبرا) الأسبوع المقبل، ويحاكي نشوب حرب على عدة جبهات موازية، في الجنوب والشمال، يطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف، وذلك في ظل التصعيد في تصريحات القيادة الإسرائيلية وإطلاق تهديدات ضد لبنان والتواجد الإيراني في سورية وقادة حزب الله، بالإضافة إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وفي السياق ذاته، هدد أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال بالاجتياح البري للبنان في الحرب المقبلة، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، وقال أيضا: "سنفعل كل شيء من أجل التوجه بأقوى قوة ممكنة، ويجب عدم التردد، وسنتقدم إلى الأمام بأسرع ما يمكن، ولن نرى صورا مثل الحرب الثانية على لبنان حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، وإذا دخل السكان في إسرائيل إلى الملاجئ، فإنه في الحرب المقبلة ستكون كل بيروت في الملاجئ، فيجب أن يكون ذلك واضحا للطرف الثاني"، بحسب ادعائه.في لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته للبنان بذريعة وجود أسلحة دقيقة هناك تشكل خطرا على إسرائيل.وفي نهاية اللقاء، قال نتنياهو إنه أوضح لبوتين أنه إذا لم يتم وقف ترسيخ وجود إيران في سورية فإن إسرائيل سوف تعمل على وقف ذلك، مثلما تفعل الآن.وأشار نتنياهو إلى أنه عندما تحدث مع بوتين عن لبنان، أوضح له سياسة إسرائيل و"خطورة الوضع"، قائلا: "لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء بعد، إلا أنه من يحاول تغيير الوضع الراهن في سورية أو لبنان هي إيران، التي تحاول بشكل فعال إشعال المنطقة وإدخال أسلحة فتاكة إلى سورية".في المقابل، تعهد حزب الله اللبناني، بمواجهة أي تهديدات ضد حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية، بعد التهديدات التي أطلقها ليبرمان، فيما اعتبر سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، أن تعليقات ليبرمان واحدة من عدة رسائل تهديد من إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.بدوره قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "إن التصريحات التي أدلى بها ليبرمان، تهديداً للبنان"، في حين أكد سيزار أبي خليل وزير الطاقة اللبناني، أن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لصد أي عدوان إسرائيلي.واعتبرت وثيقة معدّلة لـ"إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، نشرت الجمعة الماضي، أن جبهة جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين هي الأكثر احتمالا للاندلاع، لكنها في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بينما جبهته ضد إيران وحزب الله في سورية ولبنان إلى جانب التنظيمات الجهادية، وعلى رأسها القاعدة وتنظيم الدولة، تحتل المرتبة الأولى من حيث التهديد لإسرائيل.ويتوافق ذلك مع التقديرات الإستراتيجية التي تضمنها تقرير أعده معهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، لعام 2018، والتي أدرجت "التهديدات التي تواجهها إسرائيل" بحسب خطورتها، وتبدأ بما أسمي "حرب الشمال الأولى"، مقابل ثلاث قوى، هي إيران وحزب الله والنظام السوري.أما التهديد الثاني، بحسب تدريج المعهد لدراسات الأمن القومي، فهو "مواجهة عسكرية في الجنوب"، حيث أن إمكانية اندلاع حرب مع حركة حماس لا تزال قائمة.