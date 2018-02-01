البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم

البحرين: أحكام بالاعدام والسجن لـ 60 بحرينيا أدينوا بعدة تهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر رسمي وآخر قضائي بأن محكمة بحرينية أمس الاربعاء، أحكاما بالاعدام والسجن لفترات متفاوتة لـ 60 شيعيا أدينوا بعدة تهم بينها تشكيل "جماعة ارهابية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس برس).

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية: "إن المحكمة أمرت باعدام اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد بحق 19 منهم، والسجن 15 عاما بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن خمس سنوات لـ 11، وبراءة اثنين، فيما امرت بإسقاط الجنسية عن 47 آخرين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

واكد مصدر قضائي أن جميع المتهمين من الشيعة، مشيرا الى ان 36 منهم في السجن حاليا، بينما تمت محاكمة الباقين غيابيا.

وقالت النيابة ان التهم التي قامت عليها القضية تتضمن "تشكيل جماعة إرهابية"، والتدرب على استعمال الأسلحة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض عنيفة واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات".

وذكرت ان التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه في إيران والعراق.

وتشهد مملكة البحرين الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب باصلاحات.

وتنفي سلطات البحرين ممارستها اي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام ايران بتاسيس "خلايا ارهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الامر الذي تنفيه طهران.

وقال مركز البحرين لحقوق الانسان ان احكام الاربعاء هي بين الاقسى التي اصدرتها محكمة بحرينية في الاشهر الاخيرة، مشيرا الى ان هناك 21 بحرينيا شيعيا محكوم عليهم بالاعدام حاليا، 14 منهم حوكموا في 2017.

فيديو أرشيفي: المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين تصدر حكمها في قضية تشكيل "خلية إرهابية"

 

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