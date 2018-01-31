محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب





وقد أطلع المحافظ الدكتورة عشراوي على آخر التطورات في عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني والجهود المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي في فلسطين.



ومن المتحدثين الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شاركت في جلسة حوارية حول تمكين المرأة العربية.