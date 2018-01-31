محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا، على رأس وفد من سلطة النقد ضم مدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون، ومديرة دائرة العلاقات العامة والاتصال السيدة أيرين سعادة، في مؤتمر "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع بنك المغرب وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمدة يومين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بهدف تبادل التجارب والدروس حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة، ومناقشة كيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.
وافتتح المؤتمر السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والسيدة كريستينا لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيد عبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، والسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.
وضم المؤتمر متحدثين عرباً ودوليين من القطاعين العام والخاص لمناقشة الحلول الممكنة لزيادة فرص النمو الشامل وخلق فرص العمل في العالم العربي.
ومن المتحدثين الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شاركت في جلسة حوارية حول تمكين المرأة العربية.
وقد أطلع المحافظ الدكتورة عشراوي على آخر التطورات في عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني والجهود المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي في فلسطين.