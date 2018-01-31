الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس محمود عباس، ألمانيا وفرنسا إلى القيام بدور وساطة في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.



وقال الرئيس عباس اليوم الأربعاء، عقب لقائه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في رام الله "ينبغي بالطبع مواصلة مفاوضات السلام، إننا نعتمد في ذلك بشدة على ألمانيا وفرنسا".



وذكر الرئيس عباس، أنه يتعين مواصلة الوساطة عبر اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، "بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية".



يذكر، أن الأراضي الفلسطينية، شهدت احتجاجات عقب إعلان الولايات المتحدة بشكل منفرد، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.