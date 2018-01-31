الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس محمود عباس، ألمانيا وفرنسا إلى القيام بدور وساطة في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقال الرئيس عباس اليوم الأربعاء، عقب لقائه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في رام الله "ينبغي بالطبع مواصلة مفاوضات السلام، إننا نعتمد في ذلك بشدة على ألمانيا وفرنسا".

وذكر الرئيس عباس، أنه يتعين مواصلة الوساطة عبر اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، "بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية".

يذكر، أن الأراضي الفلسطينية، شهدت احتجاجات عقب إعلان الولايات المتحدة بشكل منفرد، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

عربي

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

اعتقال حفيد &#34;حسن البنا&#34; بتهمة الاغتصاب

اعتقال حفيد "حسن البنا" بتهمة الاغتصاب

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

منوعات

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ&#34;أبو&#34;

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ"أبو"

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام