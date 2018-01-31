مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين
رام الله - دنيا الوطن
 لقي الطفل فواز محمد عبد المطلب ياسين (خمس سنوات) من سكان بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث سير دهس بمركبة عمه في البلدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة جنين، تلقت مساء اليوم بلاغاً يفيد بوصول جثة الطفل ياسين إلى مستشفى جنين الحكومي، وادعى من أحضرها للمستشفى بأنه توفي نتيجة لسقوطه من علو.

وأضاف أن قوة من إدارة المباحث العامة وقسم التحقيق بشرطة المحافظة والنيابة العامة والطبيب الشرعي، تحركوا للمستشفى، وبإجراءات البحث والتحري، تبين بأن الطفل تعرض لحادث سير دهس من قبل عمه بالقرب من منزله، وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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