الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بسلام إلى جانب اسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وخصوصا مبادرة السلام العربية، هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل الذي تستحقه كجميع شعوب المنطقة.





وشدد في مداخلة خلال اجتماع لجنة الاتصال لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي التأم في بروكسل بدعوة من النرويج والاتحاد الأوروبي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإطلاق جهد حقيقي فاعل يوجد أفقا سياسيا نحو الحل.





وحذر من تبعات استمرار الانسداد السياسي الذي يجذِّر اليأس وبيئة للتطرف.





وقال إن اجتماع هذا العدد من الدول على طاولة بحث سبل كسر الجمود السياسي يؤكد مركزية الصراع وتبعاته الدولية وبالتالي أهمية اطلاق جهد عالمي يشمل أوروبا والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين وكل أعضاء المجتمع الدولي لحله.





ولفت إلى تأكيد الملك عبدالله الثاني أن القدس ذات المكانة المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاثة هي مفتاح السلام.





وأكد أن القدس يجب ان تكون رمزا للسلام لا ساحة للاحتلال والقهر واليأس.





وقال إن لجنة دعم الاقتصاد الفلسطيني والتي ترأسها النرويج تشكلت قبل حوالي 25 عاما في لحظة أمل بأن السلام كان ممكنا على أساس حل الدولتين. لكن الوضع الراهن سمته غياب الأمل بإمكانية تحقيق السلام وفق حل الدولتين الذي تقوضه الإجراءات الإسرائيلية الاحادية. وقال إن استعادة الأمل طريقه التزام حل الدولتين وتحقيقه شرطا للسلام الذي يتيح تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.





واضاف إن الصراع الفلسطيني صراع سياسي لا اقتصادي وإن المشاريع الاقتصادية يجب ان تأتي في إطار سياسي لا بديل عنه.





وأشار في سياق حديثه في المؤتمر الذي تطرق الى دعم غزة بمشاريع اقتصادية أن الغزيين يحتاجون مدارس ومستشفيات وفرص عمل لكنهم قبل ذلك يريدون الحرية والدولة المستقلة.





وشدد الصفدي على ضرورة استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الذين يجب حل قضيتهم في إطار مفاوضات الحل النهائي على أساس القرار الأممي 194 ووفق مبادرة السلام العربية.





واكد أهمية البعد السياسي للأونروا ومركزية دورها في تقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الانسانية.





وقال إن دعم الأونروا يعني دعم حق مئات الألوف من الأطفال الفلسطينيين في المدارس والمرضى في العلاج ودعم قدرة مئات الألوف توفير الطعام لعائلاتهم وهي رمز لقضية اللاجئين وما يعانون جراء غياب العدالة.





وأكد الصفدي دعم الأردن للمصالحة الفلسطينية وثمن جهود جمهورية مصر العربية لتحقيق هذه المصالحة.





وقال: إن سبب الصراع واضح وهو احتلال يجب أن ينتهي،

مؤكداً ألا بديل لحل الدولتين، وان الفشل في تحقيق ذلك خطر على الأمن والسلم الدوليين.





وشكر الصفدي النرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع الذي ينعقد في وقت صعب، يستدعي عملاً جماعياً لحل الصراع، ورسالة أن العالم ما يزال يهتم بمعاناة الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن