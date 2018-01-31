الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر
رام الله - دنيا الوطن
 أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن ما جاء على لسان الوزير الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، هو استفزاز سافر وتحدٍ يرفضه لبنان.

وقال الحريري في بيان له اليوم الأربعاء: يتعمد مسؤولون إسرائيليون منذ أيام، توجيه رسائل تهديد للبنان، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر أن "البلوك" رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، هو "بلوك" عائد لإسرائيل، وأن لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه.

وأردف: إن هذا الإدعاء باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي.

وأكد أن الحكومة اللبنانية، ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية، ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت.

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