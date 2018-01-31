عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التصريحات التي أدلى بها وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تستهدف لبنان.

وقال عون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان ولحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية".

وكان ليبرمان قد هدد بالاجتياح البري للبنان في الحرب المقبلة، كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ، وزعم أنه لا يمكن التمييز بين حزب الله والجيش اللبناني، وإنهما هدفان لها في أي حرب بالمستقبل.

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