وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع ممثل رجل الإعمال الفلسطيني المغترب حماد حسن الحرازين، المهندس محمد على قاسم أبو شهلا إتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة غزة، بسعة 100 سرير و100 جهاز لغسيل الكلى، وبتكلفة تصل الى أربعة ملايين دولار.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع الحيوي والهام سيخدم ألاف المواطنين في قطاع غزة، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الإنتهاء من أعمال البناء، والتي ستبدأ قريبا.

وأشاد الوزير عواد بأبناء فلسيطن في المهجر وإنتمائهم لوطنهم وشعبهم، وما يقدمونه من دعم سخي للقطاع الصحي، معربا عن تقديره وشكره لرجل الأعمالالحرازين على تبرعه السخي والذي يخدم أبنائنا في المحافظات الجنوبية.

بدوره أكد المهندس محمد علي قاسم أن أعمال البناء ستبدأ قريبا، حيث أن مركز غسيل الكلى سيخدم ألاف المواطنين، مثمنا التعاون البناء من قبل وزارة الصحة والتي ستقوم بتشغيله فور الإنهاء من بنائه.

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