هل ارتفعت أسعار تعبئة أسطوانات الغاز في قطاع غزة؟

هل ارتفعت أسعار تعبئة أسطوانات الغاز في قطاع غزة؟
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
قال خليل شقفة، مدير عام هيئة البترول في غزة: إنهم بانتظار وصول التسعيرة الرسمية لتعبئة أسطوانات الغاز، من المكتب الرئيسي للهيئة في رام الله.

وأضاف شقفة لـ"دنيا الوطن": ليس صحيحًا بأنه تم تحديد أسعار تعبئة أسطوانة الغاز من قبلنا، لحد اللحظة لم تصدر الأسعار وسنعلنها على الملأ لدى وصولها، متابعًا: المفترض أن تصل التسعيرة  هذه الليلة، ليتم العمل بها حتى بداية آذار/ مارس المقبل.

وأوضح، أن التسعيرة المعمول بها حاليًا في قطاع غزة لتعبئة الأسطوانة الواحدة 61 شيكلًا، وهذه التسعيرة تتغير من شهر لآخر.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تحدثت مساء اليوم، أنه تم تحديد سعر الأسطوانة لتصل ما بين 70 إلى 72 شيكلًا.

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