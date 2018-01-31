هذه الدولة الأوروبية تتجهز للاعتراف بدولة فلسطين

هذه الدولة الأوروبية تتجهز للاعتراف بدولة فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف سفير فلسطين لدى إيرلندا أحمد عبد الرازق عن حراك وعمل متواصل مع الحكومة الإيرلندية لترجمة وتطبيق قرار البرلمان الذي يدعو إلى الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح عبد الرازق، بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على جدول أعمال الحكومة الإيرلندية، مبينًا أن هذا الاعتراف هو مسألة وقت خاصة في ظل الإجماع الإيرلندي من كافة الأحزاب
في إيرلندا على ذلك، مشيرًا إلى ضغوطات من دول أوروبية أخرى تدعو لقرار جماعي أوروبي للاعتراف بفلسطين.

من جهة ثانية، قال سفير فلسطين لدى ايرلندا إنه جرى التوافق خلال اجتماع مجلس الشيوخ الإيرلندي أمس على إعادة طرح مشروع القرار الذي تمت مناقشته بالاجتماع والمتعلق بمقاطعة المستوطنات، وكل ما يتعلق بها إلى تموز/ يوليو المقبل.

وأشار السفير عبد الرازق، إلى أن الحكومة الإيرلندية، طلبت إعطاء فرصة لمستشاريها القانونيين لدراسة تبعات مشروع القرار على التزامات إيرلندا مع الاتحاد الأوروبي.

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