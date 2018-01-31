ادعيس: المؤتمر الدولي اعتمد مناهج مدرسية عن القدس

ادعيس: المؤتمر الدولي اعتمد مناهج مدرسية عن القدس
مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن المؤتمر الدولي الخاص بالقدس الذي عقد في اسطنبول، أكد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

 وشدد على ضرورة زيارة القدس من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر اعتمد مناهج مدرسية عن القدس لتدريسها في العالمين العربي والإسلامي، وأن رئيس الوزراء التركي تبرع بعشرين منحة لعشرين زائر للمدينة المقدسة.

وأشار ادعيس إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بوجوب وجود جمعيات ومؤسسات لدعم المرابطين والمؤسسات الصحية والتعليمية في القدس، معربًا عن أمله بان تترجم هذه التوصيات إلى أفعال على الأرض.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن المرجعيات الدينية في العالم في حراك مستمر ودائم لإبطال الإعلان الأمريكي بشأن القدس والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في حراكها بالخصوص.

أخبار ذات صلة

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

عربي

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

اعتقال حفيد &#34;حسن البنا&#34; بتهمة الاغتصاب

اعتقال حفيد "حسن البنا" بتهمة الاغتصاب

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

منوعات

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ&#34;أبو&#34;

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ"أبو"

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام