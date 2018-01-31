ادعيس: المؤتمر الدولي اعتمد مناهج مدرسية عن القدس

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن المؤتمر الدولي الخاص بالقدس الذي عقد في اسطنبول، أكد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



وشدد على ضرورة زيارة القدس من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر اعتمد مناهج مدرسية عن القدس لتدريسها في العالمين العربي والإسلامي، وأن رئيس الوزراء التركي تبرع بعشرين منحة لعشرين زائر للمدينة المقدسة.



وأشار ادعيس إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بوجوب وجود جمعيات ومؤسسات لدعم المرابطين والمؤسسات الصحية والتعليمية في القدس، معربًا عن أمله بان تترجم هذه التوصيات إلى أفعال على الأرض.



وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن المرجعيات الدينية في العالم في حراك مستمر ودائم لإبطال الإعلان الأمريكي بشأن القدس والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في حراكها بالخصوص.