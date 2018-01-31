سلوفينيا تناقش قرار الاعتراف بدولة فلسطين

سلوفينيا تناقش قرار الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس محمود عباس وفيديريكا موغيريني المفوضية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني جلسة اليوم لمناقشة مشروع قرار حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال سفير فلسطين غير المقيم في سلوفينيا صلاح عبد الشافي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إنه سيتم خلال الجلسة الطلب من الحكومة تقديم مسودة مشروع القرار مبينا أن ما يجري العمل عليه الآن هو تفصيلات هذه المسودة.

وأشار إلى أن اجتماع مهماً، ستعقده الحكومة السلوفينية الجمعة المقبل لمناقشة هذا الموضوع، منوها إلى أن وزير الخارجية السلوفيني أكد له أن مسألة الاعتراف بفلسطين محسومة بانتظار الانتهاء من التفاصيل القانونية فقط.

وأضاف عبد الشافي أن سلوفينيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي مسألة الاعتراف لديها هي من صلاحيات البرلمان وليس الحكومة وفي حال موافقة الحكومة فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام الدولة الثانية بعد السويد للاعتراف بدولة فلسطين.

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