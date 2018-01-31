واشنطن تدرج إسماعيل هنية ومنظمات فلسطينية ومصرية على قائمة الإرهاب

أدرجت واشنطن 4 من كبار قادة حماس، 3 منهم خلال أيلول/ سبتمبر 2015، على قائمة الإرهاب وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وتلاهم فتحي حماد.



وتضمن إعلان "الخزانة" الأميركية إضافة حركة (الصابرين) الفلسطينية، وحركتي حسم و لواء الثورة المصريتين على قائمة الإرهاب الأجنبي، بحسب قناة العربية.



وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أميركي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى قيام السلطات الأميركية بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة، أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.



وتستخدم واشنطن قائمة الإرهاب ضد من تعتقد أنه "يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".





رام الله - دنيا الوطنأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، ، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، على قائمة الإرهاب.إدراج هنية لم يكن الأول، فقد