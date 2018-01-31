الصحة: سنستكمل ملفات الموظفين القُدامى ليعودوا لمستشفياتهم بغزة قريبًا

الصحة: سنستكمل ملفات الموظفين القُدامى ليعودوا لمستشفياتهم بغزة قريبًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أسامة النجار، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية: إن الدفعة الأولى من الموظفين، الذين عادوا لعملهم في الوزارة بقطاع غزة ممن "أقصتهم حركة حماس إبان الانقسام"، بلغت حوالي ثلاثة آلاف موظف من مختلف الفئات والمهن، مشيراً إلى دفعات أخرى ستلحق بهذه الدفعة بعد استكمال ملفاتهم.

وأعرب النجار عن أسفه لإجراءات حركة حماس في غزة، وإدعاءاتها فيما يتعلق بوجود نقص في الوقود، معلناً أن الوزارة لن تشتري الوقود إلا في حال التزمت حماس بتوريد الجبايات لخزينة الدولة، وبقرارات الحكومة، كما هو متفق عليه في قضايا المصالحة.

وأوضح النجار لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس، تريد العودة إلى المربع الأول، كما فعلت خلال السنوات العشر الماضية في محاولة لابتزاز موقف من الحكومة، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت في بيان لها أمس أن المشافي في غزة، تعمل بكامل طاقتها، وأن الوقود المتوفر يكفي حتى الخامس عشر من آذار المقبل.

من ناحية أخرى، أشار النجار، إلى أنه سيتم قريباً افتتاح مشفى العيون في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، بعد إنهاء الترتيبات النهائية الداخلية. 
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