لقاءات بين فتح وحماس الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، أن وفداً من أعضاء اللجنة المركزية، سيتوجه إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل، يسبقه اجتماع للجنة يوم الأحد.



وأشار القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الأربعاء إلى أن عجلة المصالحة تراوح مكانها لأن حركة حماس، اعتبرت أن تحقيق المصالحة الوطنية يقتصر على قضية الموظفين.



وأوضح أن زيارة وفد المركزية لغزة، وكذلك زيارة أعضاء في المجلس الثوري، تأتي بهدف عقد لقاءات تنظيمية للحركة، وتذليل العقبات أمام المصالحة، مبيناً أنه لا عائق أمام لقاء قيادات من حماس للوقوف أمام التحديات التي تستهدف القدس واللاجئين.



وبين القواسمي، أن اجتماع اللجنة المركزية الأحد، سيبحث كافة التوجهات لإبطال إعلان ترامب بشأن القدس، والتوجه للمنظمات الدولية وتصعيد المقاومة الشعبية.