بينت: علينا ضرب رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط حزب الله وحماس

رام الله - دنيا الوطن

انتقد نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، ما أسماه "سياسة إسرائيل إزاء التهديد الإيراني"، مشدداً على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، "ضرب رأس الأخطبوط" حسب تعرفيه، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله اللبناني.



وأضاف بينت زاعماً"رأس الأخطبوط يجلس في طهران ويمد أذرعه، واحدة في لبنان وهي حزب الله، وواحدة في غزة، وهي حركة حماس.



وأوضح "علينا ألا نسمح بذلك.. حتى الآن أصبنا الرسول أي حزب الله ولم نصب المرسل إيران"، متابعاً: "علينا كذلك عدم الاكتفاء بضرب حزب الله، بل الدولة التي يوجد بها لبنان".