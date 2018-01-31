الشوا يشارك بمؤتمر "تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"

رام الله - دنيا الوطن

شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا على رأس وفد من سلطة النقد ضم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون، ومديرة دائرة العلاقات العامة والاتصال أيرين سعادة، في مؤتمر "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع بنك المغرب وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمدة يومين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بهدف تبادل التجارب والدروس حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة، ومناقشة كيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.



وافتتح المؤتمر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وكريستينا لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وعبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.



وضم المؤتمر متحدثين عرباً ودوليين من القطاعين العام والخاص لمناقشة الحلول الممكنة لزيادة فرص النمو الشامل وخلق فرص العمل في العالم العربي. ومن المتحدثين الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شاركت في جلسة حوارية حول تمكين المرأة العربية. وقد أطلع المحافظ الدكتورة عشراوي على آخر التطورات في عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني والجهود المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي في فلسطين.



وشارك في المؤتمر عدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية العربية والدولية أبرزهم محمد الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي، ومحمد بوسعيد وزير المال والاقتصاد المغربي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبيير هيلبرون نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لشؤون السياسات والشراكات، وجانيت هاكمان مدير عام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وغيرهم.



والتقى المحافظ عزام الشوا خلال فعاليات المؤتمر، بوالي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وتم التباحث في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين سلطة النقد وبنك المغرب لتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والمصرفية.



كما التقى محافظ سلطة النقد مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، وتقدم لهم بالشكر على تعاونهم المستمر مع سلطة النقد منذ بداية تأسيسها، ولا سيما في مرحلة إعداد خطة التحول الاستراتيجي إلى البنك المركزي الفلسطيني، والتي ساهمت في التطور المهني لسلطة النقد، وصولاً إلى إعداد ومراجعة مسودة قانون البنك المركزي الفلسطيني.



وقد استقبل سعادة السفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي المحافظ والوفد المرافق له، وتبادلا الحديث حول الأوضاع في فلسطين، بما في ذلك الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي.