اعتقال حفيد "حسن البنا" بتهمة الاغتصاب

فيديو.. عمرو أديب: قضية جنسية تلاحق حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا



رام الله - دنيا الوطنألقت السلطات الفرنسية القبض على السويسري من أصول مصرية طارق رمضان، اليوم الأربعاء، بعد التحقيقات التي أجرتها على امتداد الشهرين الماضيين في اتهامه بجريمة اغتصاب، والتهديد بالقتل.ووفقًا لما نقلته وكالة (24) الإماراتية، عن مصادر قريبة من التحقيق، فقد تم اعتقال حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين طارق رمضان، في باريس، على يد الشرطة الجنائية في باريس.وجاء قرار الإيقاف التحفظي لطارق رمضان، بعد التحقيقات المبدئية التي أمرت بها النيابة الباريسية، بعد بلاغات في آخر تشرين الأول الماضي، واتهامه من قبل ضحايا مفترضات بـ"الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والعنف، والتهديد بالقتل".