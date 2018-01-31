مستشفى الصحة النفسية بغزة توقف كافة خدماتها بسبب نفاد الوقود‎

خاص دنيا الوطنأكد د. يحيى خضر مدير عام مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، نفاد كميات السولار اللازم لتشغيل مولدات المستشفى بشكل كامل.وأوضح خضر خلال مؤتمر صحفي عقده في المستشفى، أن هناك أزمة جديدة، طالت المرافق الصحية في غزة، بدأت بنفاذ كميات السولار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، مما يؤدي ذلك إلى توقف كافة أجهزة فحص الدماغ والثلاجات اللازمة لحفظ بعض الأدوية.وناشد الجهات المختصة بضرورة إيجاد حل كامل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم، مشيراً إلى أن المستشفى يستخدم الكشافات والشموع في فترة الليل، رغم أنه يشكل خطراً على حياة المرضى داخل المستشفى.الجدير بالذكر، أن تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، حذّر اليوم الأربعاء، من التداعيات الكارثية للنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة.