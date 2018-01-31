مشروع قرار في البرلمان البريطاني للمطالبة بإطلاق سراح "عهد التميمي"









رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب البريطاني ريتشارد بيردن، أنه ومع مجموعة أخرى من أعضاء البرلمان، سيبدؤون فوراً بإطلاق مشروع قرار داخل البرلمان البريطاني، لمطالبة إسرائيل بإطلاق سراح الطفلة الأسيرة عهد التميمي، وكافة الأسرى الأطفال، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان، وتوفير الظروف الحياتية الكريمة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك، في نهاية جلسة استماع داخل البرلمان البريطاني، والتي نظمها الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا وبالتعاون مع المركز الفلسطيني البريطاني للتواصل، بمشاركة اثني عشر عضواً من البرمان البريطاني، ممثلين لمختلف الأحزاب، وأربعة أعضاء في مجلس اللوردات، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات الحقوقية، والإعلامية في المملكة المتحدة، وعدد كبير من الطلاب الفلسطينيين والمتضامنين البريطانيين، لعرض قضيتي الطفلة عهد التميمي، وناشط حقوق الإنسان منذر عميرة في سجون الاحتلال.واستمع أعضاء البرلمان لمجموعة من الإفادات التي قدمها مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، حول ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين بشكل عام وبحق الأطفال، والطلبة، والنساء، بشكل خاص، فيما استعرض باسم التميمي، الناشط في المقاومة الشعبية، ووالد الطفلة الأسيرة عهد التميمي شهادته عبر الفيديو كونفرس، استعرض بها ظروف اعتقال ابنته، وغيرها من الأطفال، والظروف الإعتقالية الرديئة التي يعيشها الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، قبل أن يجيب على أسئلة أعضاء البرلمان، حول تطورات قضية عهد، ومطالبه فيما يخض قضية ابنته.فيما طرح الدكتور فؤاد شعث، رئيس المركز الفلسطيني البريطاني للتواصل رؤية الشباب الفلسطيني الغاضب من ممارسات الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل، قد أفقدت حل الدولتين كل مقومات نجاحه، من خلال جرائمها اليومية ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، محذراً من مآلات انسداد الأفق السياسي، على أمن المنطقة والعالم، مطالباً البرلمان البريطاني، بالضغط الفوري، لإلزام إسرائيل، بالقانون الدولي والقرارات الأممية.فيما قدم رائد الدبعي رئيس لجنة العلاقات الدولية لشبيبة فتح، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للشباب الإشتراكي، عرضا حول واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، استعرض فيه قيام الاحتلال بالحكم على الطفلة رزان ابو سل" ثلاثة عشر عاماً، من الخليل، لمدة شهر ونصف، يوم أمس، مؤكداً بأن هذه الممارسات العنصرية، تضاف إلى وجود 300 طفل في سجون الاحتلال، و62 أسيرة، وألف مريض، بحاجة ماس إلى علاج فوري، ودائم، واثني عشر نائباً، وأربعة آلاف وخمسمائة معتقل إداري، وعشرين صحفياً، مشيراً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقدم الأطفال لمحاكم عسكرية، وتنتهك كل القوانين والقيم في تعاملها مع الأسرى، وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير حسين عطا الله، نتيجة الإهمال الطبي الأسبوع الماضي، مطالباً البرلمان البريطاني، بالضغط الفوري والعاجل، من أجل اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ولا سيما أن بريطانيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن معاناة شعبنا.وشكر حازم محيسن أمين سر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، البرلمانيين المشاركين في جلسة الاستماع، مؤكداً أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، سيواصل جهوده من أجل فضح الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته من خلال متابعة قضية عهد التميمي ومنذر عميرة وكافة الأسرى مع البرلمان، وغيره من المؤسسات ووسائل الإعلام.وصرحت انعام الطيراوي عضو قيادة الاتحاد فرع بريطانيا، ان قضية اعتقال الأطفال تلاقي صداً مؤثراً داخل المجتمع البريطاني، كونها تمس الحقوق الأساسية، والإنسانية، وتختطف طفولة أطفال فلسطين، وتظهر الوجه الحقيقي والقبيح للمحتل الإسرائيلي.