فيديو وصور: جريح منذ عام 2000 يطالب بحقه في العلاج

رام الله - دنيا الوطنأنا الجريح سامر جمال الصوير، أسكن في بيت للإيجار بغزة، ومعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، أصبت في قدمي من جنود الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 20/11/2000، ثم بترت قدمي؛ لوجود بعض الالتهابات، وتعالجت على نفقة الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، وقام بتركيب جهاز لقدمي، والأن أعاني منها، لأن الجهاز لم يصلح وقد تعطل.أناشد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة د. جواد عواد، بأخذ موعد لي في جمعية بيت لحم العربية؛ لإجراء عملية وتركيب جهاز لقدمي حتى أستطيع المشي عليها، لأنني أصبح لي أكثر من خمسة شهور جالس في البيت لا أستطيع الحركة؛ بسبب وجود الالتهابات في قدمي؛ لأن الجهاز لم يصلح لقدمي.رقم سامر للتواصل/ 0592200040