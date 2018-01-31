فيديو وصور: جريح منذ عام 2000 يطالب بحقه في العلاج

فيديو وصور: جريح منذ عام 2000 يطالب بحقه في العلاج
رام الله - دنيا الوطن
أنا الجريح سامر جمال الصوير، أسكن في بيت للإيجار بغزة، ومعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، أصبت في قدمي من جنود الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 20/11/2000، ثم بترت قدمي؛ لوجود بعض الالتهابات، وتعالجت على نفقة الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، وقام بتركيب جهاز لقدمي، والأن أعاني منها، لأن الجهاز لم يصلح وقد تعطل.

أناشد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة د. جواد عواد، بأخذ موعد لي في جمعية بيت لحم العربية؛ لإجراء عملية وتركيب جهاز لقدمي حتى أستطيع المشي عليها، لأنني أصبح لي أكثر من خمسة شهور جالس في البيت لا أستطيع الحركة؛ بسبب وجود الالتهابات في قدمي؛ لأن الجهاز لم يصلح لقدمي.

رقم سامر للتواصل/ 0592200040


 


أخبار ذات صلة

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

الرئيس عباس يدعو لوساطة ألمانية وفرنسية لحل الصراع الفسطيني الإسرائيلي

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع سياسي لا اقتصادي

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

أبو ردينه رداً على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

دون ذكر الأسماء.. الأمم المتحدة تنشر أعداد الشركات العاملة في المستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر &#34;تعزيز الوظائف&#34; بالمغرب

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمر "تعزيز الوظائف" بالمغرب

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل بحادث سير شرق جنين

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

وزارة الصحة توقع إتفاقية لإنشاء مركز غسيل كلى بغزة

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

صيدم يرحب بموقف المطران حنا الداعم للمناهج الوطنية

عربي

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

الحريري: كلام ليبرمان استفزاز سافر

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

عون: ليبرمان يهدد سيادة لبنان

اعتقال حفيد &#34;حسن البنا&#34; بتهمة الاغتصاب

اعتقال حفيد "حسن البنا" بتهمة الاغتصاب

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

نجل الوليد بن طلال:كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله

منوعات

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

بعد 17 عاماً .. الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ&#34;أبو&#34;

فيديو: أغنية 3 دقات بأكثر من لغة والإسبانية المفضلة لـ"أبو"

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام