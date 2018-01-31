أبو سمهدانة لن نقبل المساومة على حقوقنا وقضية اللاجئين لن تموت

رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله أبو سمهدانة، أن كل محاولات واشنطن وضغوطاتها وعقوباتها مهما بلغت، لن تفلح في دفع الفلسطينيين إلى التنازل عن حقوقهم، والقبول بما تمليه عليهم لصالح دولة الاحتلال .



وقال أبو سمهدانة في تصريح صحفي، في أعقاب الأنباء التي تواترت عن نية واشنطن ممارسة مزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية، من خلال وقف كامل مساعداتها لـ (أونروا): إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس (أبو مازن) أرسلت رسالتها بشكل جلي إلى واشنطن، وكل من يدور في فلكها، لن نقبل بالمساومة على الحقوق، ولن نتنازل عن حق العودة مقابل حفنة من الدولارات.



وتابع أبو سمهدانة: إن الرئيس الامريكي ترامب، يمعن في الذهاب بعيداً في استهداف قضية اللاجئين، والتي تمثل عصب القضية الفلسطينية، دون أن يدرك أن هذه القضية لن تموت ولن يسمح بذلك أي من الفلسطينيين حتى يخرج آخر نفس من آخر فلسطيني.



وشدد على أنه قد يجول في خاطر ترامب عبثاً أنه بالإمكان الإمساك بالفلسطينيين، مما يمكن تسميته باليد التي توجعهم حسب اعتقاده في إشارة إلى المال، لكنه غفل أو تغافل أن الفلسطيني تأقلم مع كل الظروف، لكنه لم ولن يتأقلم على المهادنة والتنازل عن الحقوق، وكل سياسات واشنطن لن تفلح في تدجينه وكي وعيه لصالح تمرير مشروع تمكين الاحتلال على هذه الأرض، فهنا فلسطين، وهنا القدس، وهنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون.



ودعا أبو سمهدانة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والجريمة التي تعرضوا لها ولا يزالون، بعد أن هُجروا قسراً وعنوة من بيوتهم وبلداتهم.