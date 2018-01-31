وفد سياسي أمني روسي يصل إسرائيل

وفد سياسي أمني روسي يصل إسرائيل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه سيصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وفد من كبار المسؤولين الروس، لإجراء محادثات أمنية.

 ويقف على رأس الوفد، رئيس المجلس الأمني الروسي، نيقولاي بتروشوف، ويضم نواب وزراء الخارجية والأمن الداخلي والقضاء في روسيا، وجنرالات كبار من الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية.

ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن "رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، سيستضيف الوفد لإجراء محادثات معمقة حول القضايا الإقليمية، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمصالح المشتركة لروسيا وإسرائيل". 

وتأتى الزيارة بعد يومين من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث ناقشا الوجود الإيراني في المنطقة.

وقال نتنياهو إن اللقاء تناول، أيضاً، السؤال حول ما إذا كانت "إيران ستتمركز في سوريا أو أن هذه العملية ستتوقف، وإذا لم تتوقف من تلقاء نفسها فسنعمل نحن على وقفها، لقد تحدثنا عن لبنان، وقلت له إن السلاح الدقيق يعتبر تهديداً خطيراً لسنا مستعدين لتقبله، وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل". 

وبحسب نتنياهو، فان مصانع الصواريخ في لبنان قيد الإنشاء حالياً مضيفاً: "أن إسرائيل لا تحاول التصعيد، ولكن المصالح تتطلب استعداد الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن، وكذلك الاستعداد السياسي".

وقال: "إن الروس يدركون جيداً موقفنا والجدية التي نوليها لهذه التهديدات".

وحول التنسيق الأمني مع الروس في الشمال، قال: "هناك قوات روسية على حدودنا، ونحن ننجح بالحفاظ على مصالحنا وحرية العمل".

أخبار ذات صلة

استدعاء سفيرة إيرلندا على خلفية قرار إخراج المستوطنات من الاتفاقيات

استدعاء سفيرة إيرلندا على خلفية قرار إخراج المستوطنات من الاتفاقيات

(هآرتس): إسرائيل تتجه إلى أزمة مياه حادة

(هآرتس): إسرائيل تتجه إلى أزمة مياه حادة

بقوة 6.1 درجات.. زلزال يضرب العاصمة الأفغانية

بقوة 6.1 درجات.. زلزال يضرب العاصمة الأفغانية

رداً على الدول التي صوتت ضد قراره.. ترامب: مساعداتنا لأصدقائنا فقط

رداً على الدول التي صوتت ضد قراره.. ترامب: مساعداتنا لأصدقائنا فقط

على متنها 80 شخصاً.. غرق عبارة في المحيط الهادئ

على متنها 80 شخصاً.. غرق عبارة في المحيط الهادئ

مصرع ثلاثة أمريكيين في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

مصرع ثلاثة أمريكيين في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: حضور نسائي في مدرجات ملاعب كرة القدم بغزة لأول مرة

فيديو: حضور نسائي في مدرجات ملاعب كرة القدم بغزة لأول مرة

السفير المذبوح يزور أربع بلديات في الجنوب الغربي البلغاري

السفير المذبوح يزور أربع بلديات في الجنوب الغربي البلغاري

التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء

التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء

دائرة الصيانة في بلدية غزة تصدر تقريرها عن العام المنصرم2017

دائرة الصيانة في بلدية غزة تصدر تقريرها عن العام المنصرم2017

عربي

ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ &#34;400 مليار ريال&#34;

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ "400 مليار ريال"

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

منوعات

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

بينهم عربي .. شاهد أوسم 10 رجال بالعالم

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟