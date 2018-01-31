وفد سياسي أمني روسي يصل إسرائيل





وقال نتنياهو إن اللقاء تناول، أيضاً، السؤال حول ما إذا كانت "إيران ستتمركز في سوريا أو أن هذه العملية ستتوقف، وإذا لم تتوقف من تلقاء نفسها فسنعمل نحن على وقفها، لقد تحدثنا عن لبنان، وقلت له إن السلاح الدقيق يعتبر تهديداً خطيراً لسنا مستعدين لتقبله، وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل".



وبحسب نتنياهو، فان مصانع الصواريخ في لبنان قيد الإنشاء حالياً مضيفاً: "أن إسرائيل لا تحاول التصعيد، ولكن المصالح تتطلب استعداد الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن، وكذلك الاستعداد السياسي".



وقال: "إن الروس يدركون جيداً موقفنا والجدية التي نوليها لهذه التهديدات".





وحول التنسيق الأمني مع الروس في الشمال، قال: "هناك قوات روسية على حدودنا، ونحن ننجح بالحفاظ على مصالحنا وحرية العمل".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه سيصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وفد من كبار المسؤولين الروس، لإجراء محادثات أمنية.ويقف على رأس الوفد، رئيس المجلس الأمني الروسي، نيقولاي بتروشوف، ويضم نواب وزراء الخارجية والأمن الداخلي والقضاء في روسيا، وجنرالات كبار من الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية.ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن "رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، سيستضيف الوفد لإجراء محادثات معمقة حول القضايا الإقليمية، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمصالح المشتركة لروسيا وإسرائيل".وتأتى الزيارة بعد يومين من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث ناقشا الوجود الإيراني في المنطقة.