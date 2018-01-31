ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير
الجنرال غادي ايزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الجنرال غادي ايزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إن جيشه سيظل يعمل كل ما يلزم للحفاظ على الحدود الشمالية، رغم ما أسماه "تهديدات حزب الله اللبناني" لإسرائيل. 

وذكر ايزنكوت، أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق النصر في الحرب، وتكبيد أعدائه خسائر مؤلمة.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي، أن حزب الله يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، ويحافظ على وجوده العسكري وسط تزايد قدراته القتالية"، "رغم الهدوء السائد في الحدود الشمالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهها إسرائيل".

أخبار ذات صلة

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ &#34;400 مليار ريال&#34;

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ "400 مليار ريال"

(ديلي ميل): الوليد بن طلال دفع ستة مليارات دولار للسعودية

(ديلي ميل): الوليد بن طلال دفع ستة مليارات دولار للسعودية

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

&#34;سوتشي&#34; يدعو لتشكيل جيش سوري وطني

"سوتشي" يدعو لتشكيل جيش سوري وطني

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

عربي

ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ &#34;400 مليار ريال&#34;

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ "400 مليار ريال"

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

منوعات

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة