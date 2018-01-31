ايزنكوت: مستعدون لـ (حزب الله) وسنكبده الكثير

رام الله - دنيا الوطن

قال الجنرال غادي ايزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إن جيشه سيظل يعمل كل ما يلزم للحفاظ على الحدود الشمالية، رغم ما أسماه "تهديدات حزب الله اللبناني" لإسرائيل.



وذكر ايزنكوت، أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق النصر في الحرب، وتكبيد أعدائه خسائر مؤلمة.



وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي، أن حزب الله يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، ويحافظ على وجوده العسكري وسط تزايد قدراته القتالية"، "رغم الهدوء السائد في الحدود الشمالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهها إسرائيل".