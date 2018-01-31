القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم وزراة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، أن المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية في قطاع غزة توقف بسبب نفاد الوقود.



وأكد القدرة أن المراكز هي: مركز الصوراني والقومسيون الطبي والمؤسسة الطبية و ادارة صحة غزة ومركز عبسان الكبيرة والعطاطرة والمعاقين حركيا.



واضاف القدرة، "خدماتنا الصحية في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث و مستشفى الدرة للاطفال و تحويل مرضاها للمستشفيات الاخرى بسبب نفاد الوقود و بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".