تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ "400 مليار ريال"

رام الله - دنيا الوطن

نقل بيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله: إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد، وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).



وأضاف المعجب أيضاً أن التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول، بما في ذلك عقارات، وكيانات تجارية، وأوراق مالية ونقد، وغيرها.



وقال: إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً بينهم 56 ما زالوا موقوفين.



وبحسب البيان، بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.



وبينت، أنه تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية، فيما تم التحفظ على (56) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى.