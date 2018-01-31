الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 101.15 مقارنة ﺒ 100.27 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون الأول 2015 = 100)
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.65%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.13%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 0.66%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.20% خلال العام 2017 مقارنة بالعام السابق.
سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2017 ارتفاعاً نسبته 0.98%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% مقارنة بالعام السابق.
نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017
الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017
|السنة
|نسب التغّير السنوية %
|للسلع المستهلكة محلياً
|للسلع المصدرة
|للسلع الإجمالية
|2007
|+ 2.37
|+ 1.43
|+ 2.27
|2008
|+ 8.51
|+ 4.95
|+ 8.16
|2009
|+ 1.46
|+ 2.62
|+ 1.53
|2010
|+ 3.60
|+ 1.95
|+ 3.36
|2011
|+ 3.75
|+ 2.83
|+ 3.63
|2012
|+ 2.41
|+ 3.87
|+ 2.55
|2013
|+ 0.94
|+ 0.30
|+ 0.89
|2014
|+ 0.98
|- 1.19
|+ 0.78
|2015
|+ 1.89
|+ 0.06
|+ 1.73
|2016
|+ 1.86
|+ 0.63
|+ 1.76
|2017
|+ 0.98
|- 0.04
|+ 0.88
|التراكمي
|+ 32.54
|+ 18.66
|+ 30.97
انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2017
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.45% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2017أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.04 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.48 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.47%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.99 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.46 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.33%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 99.23 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بـ 99.56 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 2.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.
كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.09%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.17%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.82%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.70%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 0.53%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.03%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.72%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.57%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.36%.
في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.
شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 20.51%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.64%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.59%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.45%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 8.02%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.74%، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحمضيات بمقدار 4.68%.
سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2017 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين: كانون ثاني– كانون أول 2017
(شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)