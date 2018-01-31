الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

السنة نسب التغّير السنوية % للسلع المستهلكة محلياً للسلع المصدرة للسلع الإجمالية 2007 + 2.37 + 1.43 + 2.27 2008 + 8.51 + 4.95 + 8.16 2009 + 1.46 + 2.62 + 1.53 2010 + 3.60 + 1.95 + 3.36 2011 + 3.75 + 2.83 + 3.63 2012 + 2.41 + 3.87 + 2.55 2013 + 0.94 + 0.30 + 0.89 2014 + 0.98 - 1.19 + 0.78 2015 + 1.89 + 0.06 + 1.73 2016 + 1.86 + 0.63 + 1.76 2017 + 0.98 - 0.04 + 0.88 التراكمي + 32.54 + 18.66 + 30.97

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 101.15 مقارنة ﺒ 100.27 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون الأول 2015 = 100)ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.65%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.13%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 0.66%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.20% خلال العام 2017 مقارنة بالعام السابق.سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2017 ارتفاعاً نسبته 0.98%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% مقارنة بالعام السابق.نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2017سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.45% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2017أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.04 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.48 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.47%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.99 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.46 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.33%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 99.23 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بـ 99.56 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 2.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.09%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.17%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.82%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.70%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 0.53%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.03%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.72%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.57%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.36%.في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 20.51%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.64%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.59%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.45%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 8.02%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.74%، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحمضيات بمقدار 4.68%.سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2017 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين: كانون ثاني– كانون أول 2017(شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)