الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 101.15 مقارنة ﺒ 100.27 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون الأول 2015 = 100)

ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.65%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.13%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 0.66%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.20% خلال العام 2017 مقارنة بالعام السابق.

سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2017 ارتفاعاً نسبته 0.98%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% مقارنة بالعام السابق.

نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017

الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المنتج  في فلسطين للسنوات: 2007 – 2017

السنة نسب التغّير السنوية %
للسلع المستهلكة محلياً للسلع المصدرة للسلع الإجمالية
2007 + 2.37 + 1.43 + 2.27
2008 + 8.51 + 4.95 + 8.16
2009 + 1.46 + 2.62 + 1.53
2010 + 3.60 + 1.95 + 3.36
2011 + 3.75 + 2.83 + 3.63
2012 + 2.41 + 3.87 + 2.55
2013 + 0.94 + 0.30 + 0.89
2014 + 0.98 - 1.19 + 0.78
2015 + 1.89 + 0.06 + 1.73
2016 + 1.86 + 0.63 + 1.76
2017 + 0.98 - 0.04 + 0.88
التراكمي + 32.54 + 18.66 + 30.97

انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2017

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.45% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2017أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.04 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.48 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول         2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.47%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.99 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة ﺒ 99.46 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.33%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 99.23 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بـ 99.56 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 2.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.09%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.17%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.82%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.70%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 0.53%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.03%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.72%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.57%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.36%.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 20.51%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.64%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.59%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.45%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 8.02%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.74%، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحمضيات بمقدار 4.68%. 

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع  شهر تشرين ثاني 2017 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين: كانون ثاني– كانون أول 2017

(شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)

أخبار ذات صلة

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو)

الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو)

إسماعيل: تَوجُّه لدى القيادة الفلسطينية لعقد دورة للمجلس الوطني

إسماعيل: تَوجُّه لدى القيادة الفلسطينية لعقد دورة للمجلس الوطني

ادعيس يطلع نائب رئيس الوزارء التركي على التطورات بالقدس

ادعيس يطلع نائب رئيس الوزارء التركي على التطورات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

القدرة: توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

الخضري يدعو المؤتمر الدولي للمانحين لتوجيه دعم خاص لإنقاذ غزة

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام 2017

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 4868 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

عربي

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ &#34;400 مليار ريال&#34;

تسويات الفساد في السعودية وصلت لـ "400 مليار ريال"

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

منوعات

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

باسم فغالي ينشر صورة فاضحة له برفقة شاب عارٍ في الحمام

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل حقاً أصولها سودانية؟الكشف عن عدد عمليات التجميل الفاشلة لرانيا يوسف

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟

هل نسيت إيناس ارتداء بنطالها في هذا العُمر؟

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة