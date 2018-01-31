(هآرتس): إسرائيل تتجه إلى أزمة مياه حادة

رام الله - دنيا الوطن

حذرت ما تسمى بـ"سلطة المياه" في إسرائيل، مما أسمته توجه إسرائيل نحو "أزمة مياه طويلة الأمد".



ووفق ما قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن إسرائيل تقترب من أزمة مياه حادة، مشيرة إلى أن الحكومة، وضعت خطة لتوفير المياه إلى المنازل والمزارع حتى عام 2050، بتكلفة 2.2 مليار دولار.



يشار إلى أن بحيرة طبرية مصدر المياه العذبة الأول في إسرائيل، ويمكنها أن تمد معظم إسرائيل بالمياه في حال تعطلت محطات تحلية المياه في البلاد لأي سبب من الأسباب، وفقاً لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).



ونقلت (هآرتس) عن مسؤول إسرائيلي، قوله: إن مستوى مياه بحيرة طبرية لن يعود إلى سابق عهده، مشيراً إلى أنها يمكن أن تختفي خلال 20 عاماً.