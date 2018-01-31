بقوة 6.1 درجات.. زلزال يضرب العاصمة الأفغانية

فيديو أرشيفي: زلزال سابق في كابول

رام الله - دنيا الوطنتعرضت العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس (ريختر).ولم ترد أي تقارير حتى اللحظة بوجود إصابات أو خسائر مادية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي: "إن الزلزال الذي شعر به أيضاً سكان باكستان، وقع على بعد 270 كيلومتراً شمال شرقي كابول في منطقة جبال هندوكوش، وعلى عمق 180 كيلومتراً"، وفقاً لوكالة (رويترز).وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة فيض أباد.وكانت أفغانستان، شهدت في عام 2015، زلزالاً قوته 7.6 درجة، وُصف بأنه "أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2005"، تسبب في هزات في الهند وباكستان وقرغيزيا وأذربيجان وكازاخستان، وأدى إلى مقتل 180 شخصاً وإصابة المئات.وقال مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، إن الزلزال، الذي شعر به أيضاً سكان باكستان، وقع على بعد 270 كيلومتراً شمال شرقي كابول في منطقة جبال هندوكوشـ وعلى عمق 180 كيلومتراً، وذلك وفقاً لـ(رويترز).وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة فيض أباد.وكانت أفغانستان، شهدت في عام 2015، زلزالاً قوته 7.6 درجات، وُصف بأنه "أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2005"، تسبب في هزات في الهند وباكستان وقرغيزيا وأذربيجان وكازاخستان، وأدى إلى مقتل 180 شخصاً وإصابة المئات.