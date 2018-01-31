الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو)

رام الله - دنيا الوطنوضع وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، اليوم، حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو)، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة محمد غازي الحرباوي، ورئيس بلدية الخليل تيسير أو سنينة، ومجموعة من رجال الأعمال في المدينة.و قال الوزير الحساينة: إن مثل هذه المراكز تعمل على تنشيط الحركة التجارية في المدينة، موضحاً أن مركز المعارض هذا يرفع من إمكانيات البنية التحتية للتجارة في الخليل، داعياً إلى الاستمرار في بناء مثل هذه المراكز في المحافظات الأخرى للارتقاء بالوضع التجاري الفلسطيني برمته.وقال الحساينة خلال الجولة التفقدية لبلدية الخليل والغرفة التجارية: إن الخليل تشكل ثقلاً تجارياً وبشرياً مهماً، وإن وزارته توليها أهمية كبرى في مجال قطاع البنية التحتية، والتي تشكل عنصراً حيوياً في تطوير النشاط التجاري والصناعي للمحافظة.وأضاف: أن الحكومة سعت، وتسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام تطور وتقدم المحافظة نحو الأفضل في هذا المجال، مبيناً أن الوزارة نفذت العديد من مشاريع الطرق لصالح المحافظة، في سعيها لتسهيل حركة المواطنين ورفع كفاءة النقل التجاري على حدٍ سواء.من جهته، عبّر ابو سنينة عن فخره لبناء مثل هذه المشاريع، من أجل النهوض بالحركة التجارية والصناعية لمحافظة الخليل، مشدداً على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة، كونها تشكل الأساس لأي نجاح تجاري.كما وتفقد الحساينة جامعة (البوليتكنك)، والتقى رئيسها عماد الخطيب، الذي أطلعه على وضع واحتياجات الجامعة في قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع الوزارة لتطوير الحركة التعليمية في الجامعة من خلال توفير بنية تحتية جيدة.و قال الحساينة في هذا الصدد: إن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجامعة لتحقيق التقدم المرجو، والذي يعود بالنفع على المسيرة التعليمية، مشيراً إلى أهمية توفير الطرق والمرافق الجيدة لخلق بيئة تعليمية جيدة، تساهم في خلق جيل يحمل راية بناء مؤسسات دولة فلسطين.