رداً على الدول التي صوتت ضد قراره.. ترامب: مساعداتنا لأصدقائنا فقط

رام الله - دنيا الوطن

هدّد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الدول المصوتة ضد قراره بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال دعوة الكونغرس إلى تعزيز التشريعات التي تضمن أن تكون المساعدات الأمريكية "مخصصة للدول الأصدقاء فقط الذين صوتوا لصالح قراره".



وقال: "لقد اتخذت الشهر الماضي قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن بعض الدول صوتت ضد هذا القرار في الأمم المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (قناة العالم).



وأضاف: "أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لهذه الدول، وأنا أطالب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال في خدمة المصالح الأمريكية، وألا تتجه إلا إلى أصدقاء أمريكا وليس لأعدائها".



تجدر الإشارة إلى أن خطاب حالة الاتحاد، هو أول خطاب للرئيس الأمريكي بعد 12 شهراً من دخوله البيت الأبيض، وقد تطرق خلاله إلى العديد من القضايا المهمة في العالم.