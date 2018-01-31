إسماعيل: تَوجُّه لدى القيادة الفلسطينية لعقد دورة للمجلس الوطني

إسماعيل: تَوجُّه لدى القيادة الفلسطينية لعقد دورة للمجلس الوطني
تحضيرية المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، عن توجه لدى القيادة، ببدء العمل لعقد دورة للمجلس الوطني لوضع استراتيجيته الشاملة للمرحلة المقبلة في ظل التحديات والمستجدات التي تعصف بقضيتنا، مؤكداً أن هذا الموضوع مطروح في اجتماع التنفيذية السبت المقبل.

وقال إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن المواجهة ستستمر أيضاً على الأرض بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية للقيادة، معتبراً في السياق، أن معركتنا مع الاحتلال شمولية، كونه يستهدف كافة مكونات دولتنا ،وحقوق شعبنا المشروعة.

وطالب إسماعيل الدول العربية، باتخاذ مواقف أكثر صلابة في ظل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر إنهاء حل الدولتين، وشطب القدس واللاجئين من أية مفاوضات.

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