ادعيس يطلع نائب رئيس الوزارء التركي على التطورات بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أطلع الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، ونظيره وزير الشؤون الدينية الدكتور علي ارباش على ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر واعتداءات طالت الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى.



جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير ادعيس باللقاء العلمي الدولي المنعقد في العاصمة التركية إسطنبول، والذي جاء بعنوان " القدس المدينة التي قدسها الوحي"، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية التركية من اجل الدفاع عن قضية القدس وتأكيد أهميتها، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأكد ادعيس أن المقدسات في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية تتعرض لانتهاكات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المسجد الأقصى الذي يعاني من سياسة الحصار الظالم والاقتحامات اليومية من قطعان المستوطنين ودعوات ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم التي تطالب بالسماح لهم بالصلوات العلنية، ودعواتهم المتكررة لهدم المسجد، مشيراً إلى ضرورة التحرك الجاد والمسؤول للعمل على إنهاء هذه الانتهاكات التي تعتبر اضطهاداً دينياً تجاه المؤمنين في القدس.



واضاف ادعيس أن تصاعد اعتداءات الاحتلال في الأونة الأخيرة في القدس، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها تنذر بعواقب وخيمة، مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع على الاستمرار في تكرارها.



وأشاد ادعيس بحجم الدعم التركي للفلسطينيين، ودوره في تعزيز وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ووقوف تركيا الدائم مع حقوق شعبنا وقضاياه العادلة واعتمادها برنامج زيارة المسجد الأقصى قبل الذهاب لأداء مناسك العمرة لدعم المقدسيين والمسجد الأقصى، هذا بالإضافة للمشاريع التي تنفذها الحكومة التركية في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي وزارة الأوقاف خاصة، ومؤسستها إحياء التراث والبحوث الإسلامية المتخصصة بحفظ المخطوطات والوثائق العثمانية والعربية، بالإضافة إلى المشاريع في الحرم الإبراهيمي الشريف، ورعايتها لاحتفالية النبي موسى وترميمه.



وقال ادعيس: إن مثل هذه المشاريع تعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين.



من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الدينية على حرص الحكومة التركية، والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والمقدسات الإسلامية التي تمثل رمز الوجود العربي والاسلامي في فلسطين، مؤكدين على عمق العلاقة بين الحكومتين التركية والفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وعلى استعدادهم للتعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز دورها في حماية ودعم مدينة القدس ومشاريعها التنموية من خلال وضع خطة استراتيجية وتنفذيها في أسرع وقت ممكن.



وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، وعميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية المستشار خليل الرفاعي.